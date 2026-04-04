T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1112 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, BALABAN Mahalle/Köy, RUMPINARI MEVKİİ Mevkii, 723 Ada, 1 Parsel, -/-/-/9 Nolu Bağımsız Bölüm

SATIŞA KONU TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 04.08.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göreSilivri İlçesi Balaban Mahallesi, Rumpınar Mevkii, 723 ada 1 parsel sayılı 6.352,28m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 10/90 arsa paylı (9) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı ile 723 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında beyanlar hanesinde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 08.09.2010 tarih ve 1119/127909 sayılı yazısına istinaden iş bu taşınmazda yıkım kararı olduğuna daire belirtme" beyanının mevcut olduğu bildirilmiştir.

- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazların dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

- TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU

723 ada 1 parsel (9) bağımsız bölüm; İstanbul, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, Çorlu Caddesinde, tapunun 723 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Çorlu Caddesinden 23 dış kapı numarası alan 6.352,28m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Kınalı Evleri II Sitesinde 10/90 arsa paylı (9) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamı niteliğindedir. Balaban Mahallesi, Çorlu Caddesi üzerinde ve bu caddeden 23 dış kapı numarası alan komşu 724 ada, 1 parsel ve 725 ada 1 parsel üzerine beraber inşa edilmiş olan, yüzme havuzlu, güvenlikli, etrafa çevrili Kınalı Evleri II Sitesinde yer almaktadır. Zemin kat+ 1 normal katlı dış cephesi PVC kaplı olan bağımsız bölüm uzun süre boş ve bakımsız olduğundan çok kapsamlı bakım, onarın gerektirmektedir. Taşınmazın keşif tarihi itibari ile halihazır durumu ile kullanımı mümkün değildir. Zemin katında antre-hol, salon, mutfak, banyo-WC, 1.katında antre-hol, 3 banyo-WC, 3 oda, balkon mahalli olan taşınmazın katları 120,00m2 olmak üzere toplam 240,00m2 alana sahiptir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumdadır." denilmiş olup , işbu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu elektronik satış ilanına eklenmiştir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Balaban Mahallesi Rumpınarı Mevkii 723 Ada 1 Parsel 9 Numaralı Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.352,28 m2

Arsa Payı : 10/90

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 1520706 sayılı imar durum belgesine göre;

723 ada 1 parsel 15.06.2004 Tasdik tarihli, "Çanta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında" Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Diğer ( Konusu: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 08/09/2010 TARİH VE BR : 1119/127909 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN İŞ BU TAŞINMAZDA YIKIM KARARI OLDUĞUNA DAİR BELİRTME ) Tarih : 17/09/2010 Sayı : 2637

2- Haciz ve ipotek şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:56

13/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.