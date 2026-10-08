T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/768 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, Keşişdere Mevkii, 8063 Ada, 8 Parsel, Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Süpürgeci Sokakta, tapunun 8063 ada 8 parsel numarasında kayıtlı Süpürgeci Sokaktan 32 dış kapı numarası alan 255,65m2 miktarlı "BA.K. Dubleks Ev ve Arsası" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tapu kaydında tamamı 255,65m2 olan parsel üzerinde mahallinde yapılan tespite göre zemin kat+ 1 normal katlı, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan dış cephesi sıvalı-boyalı, pencere doğramaları PVC olan bina bulunmaktadır. Zemin katında antre, hol, mutfak, salon, banyo-WC, teras mahalleri, dahili merdiven çıkılan 1.katta antre, hol, üç oda, banyo-WC, balkon mahalleri bulunmaktadır. Taşınmaz toplam yaklaşık 230,00m2 kapalı alana sahiptir. Taşınmazda ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır. Satışa konu taşınmazın üzerinde bulunan bina kapalı alanlar itibari toplam 302,00m2 olup, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda meskun konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Gümüşyaka Mahallesi, Süpürgeci Sokakta, Tapunun 8063 Ada 8 Parsel Numarasında Kayıtlı Süpürgeci Sokaktan 32 Dış Kapı Numarası Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 225,65 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi 8063 ada 8 parsel sayılı taşınmaz 19.02.1998 tarihli Gümüşyaka 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planında "Yerleşik Konut Alanın"da kalmaktadır. Konut alanlarında yapılaşma şartları; ayrık nizam 2 kattır denilmiştir.

Kıymeti : 9.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.