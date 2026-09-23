T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

HİSSEDAR : 34981741614 EMİN MANDACIOĞLU, Nevzat ve Resmiye oğlu, 10/01/1964 doğumlu.

Silivri 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/753 Esas sayılı dosyasından verilen satış kararı gereği, Silivri Satış Memurluğunun 2026/15 Ort.Gid.Satış sayılı dosyasına kayden satış işlemlerine başlanılan İstanbul ili Silivri ilçesi Fenerköy mahallesi 3278 ada 79 parselde kayıtlı "TARLA" nitelikli taşınmazın,

Birinci ve ikinci arttırmanın belirtilen gün ve saatler aralığında,

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:51

açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı hususunun,

Yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilemeyen Hissedar EMİN MANDACIOĞLU'na iş bu husus tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 20/09/2026