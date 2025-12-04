Resmi İlanlar
T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/218 Esas 25.08.2025
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1993 - 1994 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO: 36430272434
ADI SOYAD: MEHMET GORGİN
BABA ADI: ABDULLAH
ANA ADI: EMİNE
DOĞUM TARİHİ: 28/09/1975
DOĞUM YERİ: SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ: BARIŞ MAH. 500 EVLER 7. SK. NO:3 KAYAPINAR / DİYARBAKIR