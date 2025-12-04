T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1993 - 1994 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO: 36430272434

ADI SOYAD: MEHMET GORGİN

BABA ADI: ABDULLAH

ANA ADI: EMİNE

DOĞUM TARİHİ: 28/09/1975

DOĞUM YERİ: SİLVAN

İKAMETGAH ADRESİ: BARIŞ MAH. 500 EVLER 7. SK. NO:3 KAYAPINAR / DİYARBAKIR