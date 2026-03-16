T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2026/53 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 110 ada 3 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 19316,50 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 211,98 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Hasan AGAT, Asiye AGAT, Perihan AGAT,
Himmet ÇALIŞKAN, Osman ÇALIŞKAN,
Hasan ÇALIŞKAN, Esma KARİPÇİN, Gülizar ÇALIŞKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/53 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.