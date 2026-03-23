T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 109 ada 8 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 467,99 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 283,10 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mukaddes Emre ŞENTÜRK, Celal ÇELİK, Osman ÇELİK, Mustafa Ali ÇELİK, Sevim ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/59 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.03.2026