T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2025/84 Esas sayılı dosyasında Şihmus KÜLTER'in yaklaşık 25 yıldan bu yana kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez İsmetpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı, Halit ve Halim oğlu 01/01/1966 doğumlu T.C. 49390853056 nolu Şihmus KÜLTER'i bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.