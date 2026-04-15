T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, Oya ŞİRİNER tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, BAHTİYARBOSTAN mah/köy, 5 Cilt, 249 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER ve HATİCE oğlu/kızı, 01/07/1903 dogumlu, Mehmet Celal NARGÜLERLER'den haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanununun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2026/548 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.