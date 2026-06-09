T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/479 esas 2024/441 karar sayılı ilamında; "Davanın derdestlik dava şartı nedeni ile usulden REDDİNE," dair karar verilmiş, iş bu karar davacı vekili tarafından 12/05/2025 tarihinde istinaf edilmiş olmakla istinaf dilekçesi ile gerekçeli kararın davalı Hüseyin ve Nimet oğlu 15/11/1971 doğumlu Osman Çetinkaya'ya yurt dışı adresinde tebliğ edilememesi nedeniyle gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere davalı Osman Çetinkaya'ya ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026