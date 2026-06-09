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T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10-06-2026 00.00
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T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

Esas No : 2021/479 Esas

 

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Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/479 esas 2024/441 karar sayılı ilamında; "Davanın derdestlik dava şartı nedeni ile usulden REDDİNE,"  dair karar verilmiş, iş bu karar davacı vekili tarafından 12/05/2025 tarihinde istinaf edilmiş olmakla istinaf dilekçesi ile gerekçeli kararın   davalı Hüseyin ve Nimet oğlu 15/11/1971 doğumlu Osman Çetinkaya'ya yurt dışı adresinde tebliğ edilememesi  nedeniyle gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere davalı Osman Çetinkaya'ya ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026

#İlangovtr Basın no ILN02483030