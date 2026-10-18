T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda dosya esas numaraları, tapu kayıt bilgileri ve taşınmazların maliklerinin kimlik bilgileri yazılı olan taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden , taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 06/11/2026 günü saat 11:25’da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalının/davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 06/10/2026

TAŞINMAZ BİLGİLER

1-2026/441 Esas Sivas, Merkez,Bademkaya Mah/ Köy, 104 ada 213 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Abbas Gökçek, Asiye Tunç, Aziz Kara, Emrullah Kara, Gıyasettin Kara, Karabey Kara, Semra Gündüz, Sezayi Kara, Songül Develi, Sultan Gümüşer, Turan Kara,

2-2026/442 Esas Sivas, Merkez,Akdeğirmen Mah/ Köy, 6479 ada 17 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ahmet Gürlevik, Ali Aktaş, Ali Gürlevik, Altun Polat, Burcu Gürlevik, Elife Aktaş, Fadime Köylüoğlu, Hasan Gürlevik, Haşim Aktaş, Hüseyin Aktaş, Hüseyin Aktaş, Can Rıza Aktaş, Gülen Aktaş, Gülhan Işıldak, Hatun Aktaş, Keziban Nergiz, Nuriye Karakış, Selvi Demir, Serdar Aktaş, Soner Aktaş, Yeter İlter, Zekiye Sevinç,

3-2026/443 Esas Sivas, Merkez,Akdeğirmen Mah/ Köy, 6481 ada 30 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Oğuzhan Özsürekci

4-2026/444 Esas Sivas, Merkez,Yapı Mah/ Köy,524 ada 5 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Abdulvahap Bozkurt, Burakhan Buğur, Fadime Buğur, Fuat Bozkurt, Hilal Buğur, Medine Buğur, Melih Buğur, Melihat Koçak, Muammer Buğur, Murat Bozkurt, Mustafa Buğur, Serkan Elbay,

5- 2026/445 Esas Sivas, Merkez,Yeni Mah/ Köy, 361 ada 58 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: İsmet Evci

6- 2026/446 Esas Sivas, Merkez,Yeni Mah/ Köy, 361 ada 54 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Ömer(Ömer)

7- 2026/447 Esas Sivas, Merkez,Akdeğirmen Mah/ Köy, 6478 ada 112 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Hasan Bozkurt,

8- 2026/448 Esas Sivas, Merkez,Akdeğirmen Mah/ Köy, 6479 ada 12 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Hamza Karkaya,

9- 2026/449 Esas Sivas, Merkez,Akdeğirmen Mah/ Köy, 6479 ada 11 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Abbas Bozkurt,

10-2026/450 Esas Sivas, Merkez,Akdeğirmen Mah/ Köy, 6479 ada 17 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri:Ahmet Gürlevik, Ali Aktaş, Ali Gürlevik, Altun Polat, Burcu Gürlevik, Elife Aktaş, Fadime Köylüoğlu, Hasan Gürlevik, Haşim Aktaş, Hüseyin Aktaş, Can Rıza Aktaş, Gülen Aktaş, Gülhan Işıldak, Hatun Aktaş, Keziban Nergiz, Nuriye Karakış, Selvi Demir, Serdar Aktaş, Soner Aktaş, Yeter İlter, Zekiye Sevinç