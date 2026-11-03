T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda dosya esas numaraları, tapu kayıt bilgileri ve taşınmazların maliklerinin kimlik bilgileri yazılı olan taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden , taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 11/11/2026 günü saat 10:40’da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalının/davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 16/10/2026

TAŞINMAZ BİLGİLER

1-2026/456 Esas Sivas Ulaş Baharözü Köyü 165 ada 209 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Ayşe Deniz, Elif Uma, Saliha Uma, Sümeyra Kavak, Seher Çal, Ömer Çal, Ramazan Çal, Mükremin Çal, Ahmet Çal, Durdu Koçyiğit, Nazlı Tufan, Mustafa Çal, Rasim Çal,

2-2026/457 Esas Sivas Ulaş Baharözü Köyü 165 ada 196 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri: Meryem Şimşek, Ömer Şimşek, Gülendam Darıcı,

3-2026/458 Esas Sivas Ulaş Baharözü Köyü 161 ada 104 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Mikdat Coşğun,

4-2026/459 Esas Sivas Ulaş Baharözü Köyü 161 ada 94 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Mustafa Çonğa