T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda dosya esas numaraları, tapu kayıt bilgileri ve taşınmazların maliklerinin kimlik bilgileri yazılı olan taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden , taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 30/11/2026 günü saat 13:00’da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalının/davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/10/2026

TAŞINMAZ BİLGİLER

1-2026/461 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 146 ada 13parsel,148 ada 48 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri: Döndü Benli, Elife Deniz, Hüsne Kaygısız, Yücel Benli,

2-2026/462 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 146 ada 14 parsel,148 ada 91 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri: Ali Benli,

3-2026/463 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 146 ada 16 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Ahmet Turan Kızkapan, Aynur Tek, Cemalettin Kızkapan, Ersin Sakal, Fadik Arslan, Fadime Güneş, Fidan Kızkapan, Gönül Kars, Meliha Önk, Murat Kızkapan, Nargül İşcan, Nazan Betül Sipahi, Nejla Polat, Numan Kızkapan, Orhan Sakal, Sadettin Sakal, Sebiha Kulaksız, Sevcan Güneş, Şeyma Polat, Tülay İşcan, Zeliha Koçak, Ahmet Kızkapan,

4-2026/464 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 148 ada 27parsel,148 ada 28 parsel,253 ada 37 parsel,257 ada 13 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri: Güley Acıöz, Abdulaziz Özdemir, Hasan Özdemir, Yusuf Özdemir, İhsan Özdemir,

5- 2026/465 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 148 ada 83 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Kazım Çalışkan, Güldeste Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Aynur Çalışkan, Fatıma Çalışkan, Mesude Tekin, Zehra Çalışkan, Resul Çalışkan, Sefa Çalışkan, Tuğba Çakmak, Ayşegül Dündar, Adem Çalışkan, Metin Çalışkan, Mesut Çalışkan, Erdal Çalışkan, Necmettin Çalışkan, Feda Çalışkan, Emine Çalışkan, Şenol Çalışkan, Meliha Çalışkan, Veli Çalışkan, Mesut Çalışkan, Sabahattin Çalışkan, Seyit Çalışkan, Salahattin Çalışkan, Anşe Çalışkan, Güllü Çalışkan, Gülseren Çalışkan, Güllü Çalışkan, Hüseyin Çalışkan, Mevlüde Çalışkan, Kiraz Çalışkan,

6- 2026/466 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 148 ada 87 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Kazım Çalışkan, Güldeste Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Aynur Çalışkan, Fatıma Çalışkan, Zehra Çalışkan, Adem Çalışkan, Erdal Çalışkan, Emine Çalışkan, Şenol Çalışkan, Meliha Çalışkan, Mesut Çalışkan, Salahattin Çalışkan, Anşe Çalışkan, Aişe Çalışkan, Gülseren Çalışkan, Güllü Çalışkan, Hüseyin Çalışkan, Mevlüde Çalışkan, Kiraz Çalışkan,

7- 2026/467 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 148 ada 39 parsel,253 ada 12 sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Naciye Koçak, Güldane Ceylan, Durdane Almalı, Fadime Koçak, Nuran Kılınç, Sahre Koçak, İmmihan Sakal, Mustafa Koçak, Bünyamin Koçak, Şemsi Koçak, Hacer Koçak, Kadriye Koçak, Vahap Koçak, Vehbi Koçak, Metin Koçak, Gazi Koçak, Ahmet Turan Koçak, Döndü Koçak, Meliha Koçak, İbrahim Koçak, Hasan Koçak, Sami Koçak, Seyfettin Koçak, Osman Koçak, Hacı Ahmet Koçak, Mehmet Koçak,

8- 2026/468 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 253 ada 4 parsel,253 ada 11 parsel, 187 ada 27 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Salim Acıöz, Yusuf Acıöz, Mustafa Acıöz, İsmail Acıöz, Güley Acıöz, Mehmet Acıöz, Ünal Acıöz, Seyit Ali Acıöz, Hatice Acıöz, Sare Acıöz, Hacer Acıöz, Miyese Acıöz,

9- 2026/469 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 253 ada 7 parsel, 259 ada 16 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Remzi Uzun,

10-2026/470 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 253 ada 24 parsel, 187 ada 23 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Kemal Acıöz,

11-2026/471 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 253 ada 26 parsel, 253 ada 22 parsel, 195 ada 39 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Ahmet Turan Kaya, Sevim Köşker, Bedri Kaya, Celal Kaya, Haydar Kaya, Fidan Kaya, Döndü Kaya, Güllüzar Kaya, Gülefer Ataman,

12- 2026/472 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 253 ada 35 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Ali Kaya,

13- 2026/473 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 257 ada 8 parsel, 192 ada 13 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Karabey Kılınç,

14- 2026/474 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 259 ada 10 parsel, 259 ada 11 parsel, 259 ada 12 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Hikmet Karataş, Aysel Karataş, Turan Karataş, Elife Acıöz, İmmihan Şeker, Fatma Şeker, Elife Şeker, Adem Şeker, Yusuf Şeker, Ümmügülsüm Şeker, Zeynep Şeker, Ayfer Yılmaz, Feyzullah Şeker, Zübeyde Aslan, Süleyman Şeker, Hacı Mehmet Şeker, Ömer Şeker, Ayişe Şeker, Keziban Şeker ,

15- 2026/475 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 259 ada 15 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Kemal Uzun, Fidan Özdemir,

16-2026/476 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 192 ada 12 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Yusuf Güneş, Zeynep Güneş, Ayşe Güneş, Kaya Turan Güneş, Cengiz Güneş, Ekim Güneş, Yakup Taha Güneş, İraziye Güneş,

17-2026/477 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 192 ada 15 parsel, 193 ada 3 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Tahsin Köşker, Ahmet Köşker,

18-2026/478 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 193 ada 4 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Neziha Avdan, İbrahim Mert, Adeviye Şahin, Yusuf Köşker, Yakup Köşker, Fatma Köşker, Hacer Şeker, Kaya Fatma Kılınç,

19- 2026/479 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 195 ada 4 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Durdane Özen,

20- 2026/480 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 195 ada 9 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Gülnaz İnan, Döne Çimke, Ahmet Turan Çiydem, Ramazan Çaşut, Zafer Çaşut, Sinan Çaşut, Songül Öcal, Halil Çaşut, Salim Çaşut, Güler Çaşut, İsmail Çaşut, Zülfü Şahin, Mağruş Sarı,

21-2026/ 481 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 195 ada 35 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Gönül Bebek, Düne Bebek, Özkan Bebek, Murat Bebek, Osman Bebek, Hatice Bebek, Selver Bebek, Nevzat Bebek, Gürcü Bebek,

22-2026/482 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 195 ada 20 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Zöhre Kekeçoğlu, Ahmet Kılınç, Durdu Yılmaz,

23-2026/483 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 195 ada 23 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Medine Uzun, Keziban Uzun, Safiye Ayan, Hacer Uzun, İlyas Uzun, Nusret Uzun, Menduh Uzun, Ayşe Uzun, Züleyha Uzun, Metin Uzun, Hayriye Uzun, Zekeriya Uzun, Döndü Uzun, Zeliha Uzun, Nimet Uzun, Yusuf Uzun, Adıgüzel Uzun, Gülbahar Uzun, Gülnaz Uzun, Abdullah Uzun, Zöhre Uzun,

24- 2026/484 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 187 ada 5 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Döndü Ceylan, Ziya Ceylan, Hayriye Yazıcı, Gülname Yerlikaya, Zekiye Kaçan, Yusuf Ceylan, Tülay Kuzucu, Zafer Ceylan, Ömer Ceylan, Ali Ceylan, Fadik Benli, Nurdagül Çetin,

25-2026/485 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 187 ada 8 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Kaya Turan Polat,

26-2026/486 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 187 ada 13 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Fadime Koçak, Sahre Koçak, Bünyamin Koçak, Hacer Koçak, Fehbi Koçak, Hasan Koçak, Sami Koçak,

27-2026/487 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 187 ada 17 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Ali Rıza Yazıcı,

28-2026/488 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 187 ada 20 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Mahmut Yerli,

29-2026/489 Esas Sivas Merkez Hanlı Köyü 187 ada 22 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Habib Çalışkan,

30-2026/490 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 5 parsel sayılı taşınmazTaşınmaz maliki/malikleri:Rabia Şahin, İbrahim Toy, Tuğba Toy, Kiraz Toy, Cafer Toy, Döndü Toy, Halil Toy, İbrahim Toy, Hüseyin Toy, Güler Toy, Ömer Şahin, Mehtap Çınar, Hicran Doğan, Recep Şahin, Celalettin Şahin,

31-2026/491 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 8 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Hatun Kılıçdere,

32-2026/492 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 16 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Mehmet Mustafa Çakmak,

33-2026/493 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 26 parsel, 159 ada 27 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Döndü aktaş, elife cihan, hasan kervankıran, hatun gözübüyük, muttullah kervankıran,

34-2026/494 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 38 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Arzu Pamuk, Döndü Yıldırım, Ekrem Pamuk, Fatma Nar, Gülname Kaya, Hasan Pamuk,İmmihan Pamuk, Necmi Pamuk, Serkan Pamuk, Sezer Pamuk, Sibel Aydoğan, Sinan Pamuk, Sümeyye Öztürk, Zeynep Aydın, Zeynep Pamuk, Mustafa Pamuk,

35-2026/495 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 40 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri:Mehmet Yol,

36-2026/496 Esas Sivas Merkez Güney Köyü 159 ada 47 parsel sayılı taşınmaz

Taşınmaz maliki/malikleri: Necdat Güraltunkeser, Necmi Güraltunkeser, Sevda Keskin, Sevgi Kurmaç, Sevim Açıkalın, Yeter Güraltunkeser, Ömer Güraltunkeser,