T.C. SİVAS 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 24/09/2025 tarih 2025/185 Esas- 2025/528 Karar sayılı ilamı ile kamu malına zarar verme suçundan sanık Alvın KIPKORIR KIPLANGAT hakkında atılı suçu işlediği sabit kabul edilerek TCK'nın 152/1-a, 62/1, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 30.000,00 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş sanığın adresi meçhul olduğundan karar sanığa tebliğ edilememiş olup ayrıntısı belirtilen kararın ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra hükmün tebliği edilmiş sayılacağının ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle, cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunulması durumunda aynı şekilde cezaevi idaresine yazılı ya da sözlü olarak müracaat edilmesi suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edilebileceği husunun ihtarına karar verilmiştir. 11/11/2025