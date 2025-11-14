Resmi İlanlar

T.C. SİVAS 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

15-11-2025 00.00

İ L A N

 

Esas no: 2025/185

Karar No: 2025/528

 

Mahkememizin   24/09/2025 tarih  2025/185 Esas- 2025/528 Karar sayılı ilamı ile kamu malına zarar verme suçundan sanık Alvın KIPKORIR KIPLANGAT hakkında atılı suçu işlediği sabit kabul edilerek TCK'nın 152/1-a, 62/1, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 30.000,00 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar  verilmiş sanığın adresi meçhul  olduğundan karar sanığa tebliğ edilememiş olup ayrıntısı belirtilen kararın ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren  iki hafta sonra  hükmün tebliği edilmiş sayılacağının ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde  Mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine  verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle, cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunulması durumunda aynı şekilde cezaevi idaresine yazılı ya da sözlü olarak müracaat edilmesi suretiyle  Kayseri  Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edilebileceği husunun ihtarına karar verilmiştir. 11/11/2025

