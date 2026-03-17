T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Beyali Mahallesi

ADA NO : 118

PARSEL NO : 1

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

DAVALI :MEHMET DURDURGA

Dava Açma Süresi : Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma

işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1326 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025