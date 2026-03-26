T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

27-03-2026 00.00

T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2025/396 .....416 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : *Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yenice mahallesi ve Yeniköy mahalleleride,

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Aşağıda liste halinde sunulmuştur.

 

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine yapılacak Doğalgaz Boru Hattı Tesesi Projesi için hattın güzergahından geçen taşınmazlara ilişkin TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.09.2024 tarih ve 996452 sayılı OLUR'larıyla Projesi kapsamında aşağıda il ilçe, mahalle, ada, parsel numarası bilgileri bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazların maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla alınan KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazın içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada hususların T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmak ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeçeği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Sivrihisar Halk Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıda bilgileri yazılı tapu maliklerinin 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir) 11.03.2026

DOSYA NOİLİLÇEKÖYADAPARSEL
2025/396ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56366
2025/397ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56368
2025/398ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56431
2025/399ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY441415
2025/400ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56413
2025/401ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY438516
2025/402ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56407
2025/403ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY43856
2025/404ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY441429
2025/405ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY43855
2025/406ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56402
2025/407ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY441470
2025/408ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY441469
2025/409ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY43903
2025/410ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY441424
2025/411ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY43901
2025/412ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE56448
2025/413ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİCE564611
2025/414ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY43895
2025/415ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY43914
2025/416ESKİŞEHİRSİVRİHİSARYENİKÖY441414
