T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : *Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yenice mahallesi ve Yeniköy mahalleleride,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Aşağıda liste halinde sunulmuştur.

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine yapılacak Doğalgaz Boru Hattı Tesesi Projesi için hattın güzergahından geçen taşınmazlara ilişkin TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.09.2024 tarih ve 996452 sayılı OLUR'larıyla Projesi kapsamında aşağıda il ilçe, mahalle, ada, parsel numarası bilgileri bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazların maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla alınan KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazın içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada hususların T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmak ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeçeği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Sivrihisar Halk Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıda bilgileri yazılı tapu maliklerinin 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir) 11.03.2026