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T.C. SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
21.09.2026
Sayı : 2026/239 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen AYDIN ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.09.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 14629630630
ADI SOYADI : AYDIN ŞAHİN
BABA ADI : KAMİL
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1967
DOĞUM YERİ : SÖKE
SON İKAMETGAH ADRESİ: Yenicami Mahallesi Yeşil Sokak No:4 Güllübahçe Söke/ AYDIN
#İlangovtr Basın no ILN02554395