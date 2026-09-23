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T.C. SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

24-09-2026 00.00
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T.C. SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

21.09.2026

Sayı : 2026/239 Esas 

 

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen AYDIN ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.09.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 14629630630

ADI SOYADI : AYDIN ŞAHİN

BABA ADI : KAMİL

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1967

DOĞUM YERİ : SÖKE

SON İKAMETGAH ADRESİ: Yenicami Mahallesi Yeşil Sokak No:4 Güllübahçe Söke/ AYDIN

#İlangovtr Basın no ILN02554395