T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Manisa İli Soma İlçesi Beyce Mahallesi 117 ada 73 parsel sayılı taşınmaz

MEVKİİ: 0

ADA NO, PAFTA NO PARSEL NO: Manisa İli Soma İlçesi Beyce Mahallesi 117 ada 73 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 114,34 m2'lik irtifak hakkı

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ:114,34 m2 lik irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: 1) AYŞE OKTAY-13181481636 2) ŞEFİKA DAĞLI-36664935068

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa-Soma -Beyce mahallesinde kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 117 ada 73 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 114,34 m2 irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun 8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 1.364,73 TL bedel belirlendiğini davalının pazarlığa davet edildiğini ancak davalılar ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalılar adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalılar ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye yöneltilmesi gerektiği, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 02.09.2025