T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Manisa İli Soma İlçesi Deniş Mahallesi 0 ada 498 parsel sayılı 3.300,00 metre karelik taşınmaz

MEVKİİ: 0

ADA NO, PAFTA NO PARSEL NO Manisa İli Soma İlçesi Deniş Mahallesi 0 ada 498 parsel sayılı 3.300,00 metre karelik taşınmaz

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.300,00 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: MÜRÜVVET KAHRAMAN-58336212550

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa-Soma -Deniş mahallesinde kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 0 ada 498 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 3.300,00 m2 taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun 8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 645.166,00 TL bedel belirlendiğini davalının pazarlığa davet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 19.09.2025