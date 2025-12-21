T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERLER : 2025/255 esas Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, 2025/256 esas Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, 2025/257 esas Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 9 parsel sayılı taşınmaz,2025/258 esas Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 31 parsel sayılı taşınmaz,2025/259 esas Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 34 parsel sayılı taşınmaz, 2025/260 esas Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 35 parsel sayılı taşınmaz,2025/261 esas Manisa Soma-Kiraz Mahallesi 101 ada 37 parsel sayılı taşınmaz/2025/262 esas anisa Soma-Kiraz Mahallesi 101 ada 41 parsel sayılı taşınmaz/ 2025/263 esas sayılı Manisa Soma-Kiraz Mahallesi 101 ada 47 parsel sayılı taşınmaz/ 2025/264 esas Manisa Soma-Kaplan Mahallesi 127 ada 1 parsel sayılı taşınmaz/ 2025/265 esas Manisa Soma-Kaplan Mahallesi 127 ada 3 parsel sayılı taşınmaz/ 2025/266 esas Manisa Soma-Kaplan Mahallesi 127 ada 5 parsel sayılı taşınmaz

MEVKİİ : 0ADA NO, PAFTA NO

PARSEL NO Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 2 parsel sayılı 28.989,20 m2'lik taşınmazın 342,25 m2'likkısmın pilon yeri, 1146,84 m2 kısmındairtifak hakkı /Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1287,35 m2'lik enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 9 parsel sayılı taşınmazın15.957,29 m2'lik taşınmazın 240,25 m2 pilon yeri olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması, 5.766,74 m2'lik kısmın enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 31 parsel 19.417,74 m2'lik taşınmazın 7.411,66 m2'lik nerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 34 parsel sayılı 10.045,59 m2'lik taşınmazın 301,29 m2lik kısmının pilon yeri olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması, 4717,75 m2lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/ Manisa-Soma Kiraz mahallesi 101 ada 35 parsel sayılı 4.934,59 m2'lik taşınmazın 2043,77 m2'lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/ Manisa-Soma -Kiraz mahallesi 101 ada 37 parsel sayılı 23.132,57 mlik taşınmazın 6.140,12 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/Manisa Soma-Kiraz Mahallesi 101 ada 41 parsel sayılı 8.079,99 m2'lik taşınmazın 28,37 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkı/Manisa Soma-Kiraz Mahallesi 101 ada 47 parsel sayılı 38.177,20 m2'lik taşınmazın 48,14 m2'lik kısmında pilon yeri olarak kullanılması amacıyla, 4488,14 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkı/ Manisa Soma-Kaplan Mahallesi 127 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7036,82 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkı/ Manisa Soma-Kaplan Mahallesi 127 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 14.372,65 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı/ Manisa Soma-Kaplan Mahallesi 127 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 62,16 m2'lik kısmın pilon yeri olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması,318,40 m2'likkısmın enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 342,25 m2'lik kısmın pilon yeri-11146,84 m2'lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla /1287,35 / 240,25 m2 pilon yeri olarak kullanılması amacıyla-5.766,74 m2'lik kısmın enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla/ 7411,66/301,29 m2'lik kısmın pilon yeri olarak kullanılması amacıyla-4717,75 m2'lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla/2043,77/ 6.140,12/ 28,37/ 48,14 m2'lik kısmın pilon yeri olarak kullanılması amacıyla- 4488,14 m2'lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla/7036,82/ 14372,65/ 62,16 m2'lik kısmın pilon yeri olarak kullanılması amacıyla -318,40 m2'likkısmın enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 2025/255 esas Hüseyin KOCAPUNAR

2025/256 esas Elmas Kadir ÖZSEZGİN

2025/257 esas Ayşe AKPINAR- Habip İKİPINAR

2025/258 esas Ramazan KOCATEPE

2025/259 esas Ayşe AKPINAR- Habip İKİPINAR

2025/260 esas Apdi KOCATEPE

2025/261 esas Cemile KOCATEPE

2025/262 esasSefer KOCAPUNAR-Meliha ÇARDAKYERİ

2025/263 esas Ali ÇARDAKYERİ

2025/264 esas Alaattin KULA

2025/265 esas Bayram SARIKAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ; 2025/255 esas sayılı dosyanın dava konusu olan Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 2 parselsayılı taşınmazdatesis edilecek342,25 m2'likkısmın pilon yeri, 1146,84 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/256 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı101 ada 4 parsel sayıl taşınmazda tesis edilecek 1287,35m2'lik enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bellerinin tespiti, 2025/257 esas sayılı dosyada dava konusuManisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 9 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 240,25 m2 pilon yeri olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması, 5.766,74 m2'lik kısmın enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespit,2025/258 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 31 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 7.411,66 m2irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/258 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 31 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 7.411,66 m2'lik nerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/259 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 34 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 301,29 m2lik kısmının pilon yeri olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması, 4717,75 m2lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2025/260 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 35 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek2043,77 m2'lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/261 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 37 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek6.140,12 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/262 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 41 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek28,37 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/263 esas sayılı dosyada dava konusuManisa-Soma -Kiraz mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 101 ada 47 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 48,14 m2'lik kısmın pilon yeri olarak kullanılması amacıyla, 4488,14 m2'lik kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/264 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kaplan mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 127 ada 1 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 7036,82 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,2025/265 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma -Kaplan mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 127 ada 3 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek 14372,65 m2'likkısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıylairtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2025/266 esas sayılı dosyada dava konusu Manisa-Soma Kaplan mahallesi kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 127 ada 5 parsel sayılı taşınmazdatesis edilecek62,16 m2'lik kısmın pilon yeri olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması,318,40 m2'likkısmın enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece2025/255 esas sayılı dosyasının toplam 156.582,12 TL, 2025/256 esas sayılı dosyasının toplam 17.629,74 TL, 2025/257 esas sayılı dosyasının toplam 88.166,83 TL, 2025/258 esas sayılı dosyasının toplam 96.150,82 TL, 2025/259 esas sayılı dosyasının toplam 76.524,33 TL, 2025/260 esas sayılı dosyasının toplam 28.193,78 TL, 2025/261 esas sayılı dosyasının toplam 79.300,76 TL, 2025/262 esas sayılı dosyasının toplam 369,32 TL, 2025/263 esas sayılı dosyasının toplam 63.654,96 TL, 2025/264 esas sayılı dosyasının toplam 87.842,27 TL, 2025/265 esas sayılı dosyasının toplam 188.746,86 TL, 2025/266 esas sayılı dosyasının 6.470,31 TL bedel belirlendiğini her dosyada davalıların pazarlığadavet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyledava açılmakla;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.