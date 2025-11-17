T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEDAŞ tarafından Temrezli 131 ada 12 parsel sayılı taşınmazda irtifak ve mülkiyet hakkı tesisi için açılan kamulaştırma davasında taşınmaz maliki olan davalı Tekmile ÖZEN'in sisteme kayıtlı adresi bulunamadığından kendisine posta yoluyla tebliğ yapılması mümkün olmamış, iş bu davanın mevcudiyeti ve duruşmanın 05/12/2025 günü saat 10.35'te yapılacağı hususi ilanen tebliğ olunur.