T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

HAZİNE tarafından Küçükköhne Köyü 106 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için açılan davada taşınmazda hissedar olan davalılar Kübra Çelik ve Zarife Çelik'e iş bu davanın mevcudiyeti ve tüm malikler için fark kamulaştırma bedeli olarak belirlenen bedelin toplam 1.118.747,56 TL olduğu; duruşmanın 06/02/2026 günü saat 09;25'te yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.