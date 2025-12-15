Resmi İlanlar
T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
16-12-2025 00.00
İ L A N
T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/124 Esas
HAZİNE tarafından Küçükköhne Köyü 106 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için açılan davada taşınmazda hissedar olan davalılar Kübra Çelik ve Zarife Çelik'e iş bu davanın mevcudiyeti ve tüm malikler için fark kamulaştırma bedeli olarak belirlenen bedelin toplam 1.118.747,56 TL olduğu; duruşmanın 06/02/2026 günü saat 09;25'te yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02359686