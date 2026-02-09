T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEDAŞ tarafından Sorgun ilçesi Temrezli Köyü 131 ada 12 parsel sayılı taşınmaz için açılan kamulaştırma davasında taşınmaz maliki olan davalı Tekmile Özen'in sisteme kayıtlı T.C. kimlik bilgisi ve adresi bulunamadığından kendisine posta yoluyla tebliğ yapılması mümkün olmamış, iş bu davada Tekmile Özen'in hissesine düşen fark kamulaştırma bedelinin 443,23 TL olarak tespit edildiği, duruşmanın 25/02/2026 günü saat 15:20'ye bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.05/02/2026