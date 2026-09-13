T.C. SUNGURLU İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/76 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İl, Sungurlu İlçe, GÖLBAĞLARI Mahalle/Köy, KÖRKUYU YOLU Mevkii, 360 Ada, 82 Parsel, 24 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Gölbağları Mah, 360 ada 82 parselde kayıtlı, parsel 1.408,71 m2 alanında, Arsa" vasfında, 5.kat, 24 bağımsız bölüm numaralı Meskenniteliğinde tapuda kayıtlıdır. Dairenin içerisinde bulunduğu ana taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizam, bodrum kat +Zemin Kat + 4 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Ahşap oturtma çatısı M.T kiremit kaplamalıdır. Merdiven korkulukları aliminyum doğramadır. Merdiven basamakları ve sahanlıkları ve merdiven hattı granit kaplamalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen binanın her türlü belediye hizmetinden yararlanma imkanı bulunmaktadır. 5.Kat 24 Nolu BB Sungurlu Belediye Başkanlığı'nda yapılan araştırmada, binaya ait olarak 21.06.2023 tarihli yapı ruhsatı ve 06.08.2025 tarihli Yapı kullanım izin belgesi olduğu anlaşılmıştır. Mimari proje üzerinden yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Taşınmaz, 1 salon + 3 Yatak Odası + 1 Antre + 1 Kiler + 1 adet hol + 1 Wc-Lavabo + 1 Banyo + Oturma Odası-Mutfak + 2 adet Balkon mahallerinden oluşmakta olup NET ÖLÇÜMÜ 127,80 M², brüt 163,30 m²'dir. Taşınmaz güney-batı cephelidir. Isınması kalorifer sistemiyle (doğalgaz ile) sağlanmaktadır. Salon ve oda tabanları laminat diğer zeminler seramik kaplıdır. Banyo ve tuvalet zeminleri ve duvarları seramik kaplamalıdır. Salon, yatak odaları, mutfak, ve hol duvarları alçı üzeri plastik boyalıdır. Mutfak dolabı ve tezgahı yapılıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç mekân kapıları panel kapı, balkon kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Taşınmaz ilçe merkezine yürüme mesafesinde olup, alışveriş noktalarına, çarşı pazara ve toplu taşım araç duraklarına yakındır. Elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, yol gibi her türlü hizmetlerden yararlanmaktadır. Çevresinde planlı çok katlı yapılaşmalar vardır.

Adresi : Hacettepe Mahallesi Şehit Akif Kapaklı Caddesi No:8 Dir. Sungurlu / ÇORUM

İmar Durumu: Var " İnşaat tarzı Uygulama İmar Planında 360 Ada 82 Parsel imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Ayrık nizam 6 kat, TAKS:0.40 KAKS:2.40 olarak belirlenmiştir."

Kıymeti : 6.546.465,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:04

10/09/2026

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.