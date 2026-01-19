Resmi İlanlar
T.C. SURUÇ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN DUYURUSU
Kamulaştırlan Taşınmazın Bulunduğu Yer: Şanlıurfa İli Suruç İlçesi
Mevkii: Aligör Mahallesi
Parsel No: 599 Numaralı Parsel
Malikin Adı ve Soyadı: Cihat Pamuk Tekstil Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kamulaştırmayı yapan İdarenin Adı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davaya konu Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Aligör Mahallesi 599 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırıldığı, Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/304 esas sayılı dosyasında dava açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 07/01/2026