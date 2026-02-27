Resmi İlanlar
T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
28-02-2026 00.00
İ L A N
02.07.2025
Sayı : 2025/166 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen gaip adayı BOZAN ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.02.07.2025
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 24980595226
ADI SOYADI : BOZAN ŞAHİN
BABA ADI : HAMZA
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 27/05/1977
DOĞUM YERİ : SURUÇ
#İlangovtr Basın no ILN02411113