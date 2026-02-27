Resmi İlanlar

T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

28-02-2026 00.00

İ L A N

 

02.07.2025

Sayı : 2025/166 Esas  

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen gaip adayı BOZAN ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.02.07.2025

 

GAİP ADAYI

TC KİMLİK NO : 24980595226

ADI SOYADI : BOZAN ŞAHİN

BABA ADI : HAMZA

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 27/05/1977

DOĞUM YERİ : SURUÇ

