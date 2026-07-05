T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sivas İl Suşehri İlçe Kemalpaşa Mah 512 Ada, 19 Parsel

Adresi : Kemalpaşa Mahallesi Suşehri Sivas

Yüzölçümü : 2.038,83 m2 İmar Durumu:Var , İnşaat tarzı A-3

Kıymeti : 10.194.150,00 TL KDV Oranı : %10 DV: %0,569

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.