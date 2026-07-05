T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl Suşehri İlçe Kemalpaşa Mah 512 Ada, 19 Parsel
Adresi : Kemalpaşa Mahallesi Suşehri Sivas
Yüzölçümü : 2.038,83 m2 İmar Durumu:Var , İnşaat tarzı A-3
Kıymeti : 10.194.150,00 TL KDV Oranı : %10 DV: %0,569
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:23
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.