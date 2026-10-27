T.C. SUSURLUK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir Susurluk Yeni Mahalle 567 Ada 35 Parsel (Bahçeli kargir ev)

Yüzölçümü : 350,68 m2

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 9.117.680,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı kanun 22/2-a uygulaması tabi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.