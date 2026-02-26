T.C. SÜTÇÜLER İCRA DAİRESİ
2019/23 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Sütçüler İlçe, AŞAĞIYAYLABEL Mahalle/Köy, Yalakiçi Mevkii Mevkii, 323 Ada, 3 Parsel, 323 ...
Adresi : Sütçüler İlçesi, Aşağıyaylabel Köyü Yalakiçi Mevkii 323 Ada 3 Parsel Sütçüler / ISPARTA
Yüzölçümü : 7.986,39 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.579.491,80 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 11/08/2023 TARİH 2023/195 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVALIDIR.
Diğer : ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 20/11/2024 TARİH 2024/195 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVALIDIR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:08
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.