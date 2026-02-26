T.C. SÜTÇÜLER İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Sütçüler İlçe, AŞAĞIYAYLABEL Mahalle/Köy, Yalakiçi Mevkii Mevkii, 323 Ada, 3 Parsel, 323 ...

Adresi : Sütçüler İlçesi, Aşağıyaylabel Köyü Yalakiçi Mevkii 323 Ada 3 Parsel Sütçüler / ISPARTA

Yüzölçümü : 7.986,39 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.579.491,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 11/08/2023 TARİH 2023/195 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVALIDIR.

Diğer : ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 20/11/2024 TARİH 2024/195 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVALIDIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.