T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Ali Şendağ vd. tarafından davalıl Cengiz Otacı vd. aleyhine açılan İpotek(Terkin İstemli) Tespiti davasında, davaya konu Mersin, Tarsus, Gaziler Mah. 2814 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerine imar uygulaması nedeni ile davalılar Abdulla Otacı, Mevhibe Orekici, Abdulvahit Otacı, Fikri Kayhan Karakaya, Cumali Otacı, Hamza Dadu Otacı, İrfan Otacı, Seher Otacı, Mehmet Sonul Akkuş, Sıdıka Mine Karakaya, Mehmet Karamehmet, Emine Kolukırıkoğlu, Pakize Bayraktar, Neşe Göncü lehlerine 30/11/1992 tarihli 7186 yevmiye nolu toplamda 6.150.000,00TL bedelli olarak konulan ipoteğin terkinine ilişkin olduğunu, yargılama masraflarının davalılar üzerine bırakılmasına ve lehimize ve nispi vekalet ücretinin takdirine karar verilmesini talep etmiştir. 31828792280 TC kimlik numaralı davalılardan MEHMET REŞAT KARAMEHMET'in dava dilekçesi, tensip zaptı ve yenileme tensip zaptının tebliğ, için tebligat çıkartılmış olup, sistemde kayıtlı olan adresten ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. İşbu tebliğ zarfında dava dilekçesi, yenileme tensip ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. Mad., göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129.mad. hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur. Dava dilekçesi, yenileme tensip zaptı ve Tensip zaptı, dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025