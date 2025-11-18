T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kayyımlık Bürosu aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında, kendisine kayyım atanan,Mersin ili Çamlıyayla ilçesi Namrun Mahallesi 94 parsel numaralı taşınmaz hissedarı görünen ve kimliği tespit edilemeyen Ahmet Kızı Fatma Aydın'ın gaipliğine karar verilmesini, ortaklığın giderilmesi kararı satış sonucu açılan Türkiye Halk bankası A.Ş. Mersin Metropol Şubesindeki 0594-AK010135 no.lu kişi hesabının bakiyesinde bulunan tüm paranın Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiştir.

TMK 33/2 ve 33/3 maddelerine göre Ahmet kızı Fatma AYDIN hakkında bilgisi bulunan, şahsın açık kimlik bilgilerini bilen, kişi ve kişilerin mahkememize başvurmaları için mahkememizce yapılacak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmiş olup, ilgilerin mahkememize başvurması hususları ihtar ve ilan olunur.