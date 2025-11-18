T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İlgili Kişi: Himmet kızı Sultan Mirasçıları

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kayyımlık Bürosu aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında, kendisine kayyım atanan Mersin ili Tarsus ilçesi Kayadibi Mahallesi 302 parsel( yeni 139 ada 29 parsel) numaralı taşınmaz hissedarları Himmet Kızı Sultan Mirasçıları'nın gaipliğine karar verilmesini, Kayyımlık Bürosu tarafından 10 yıldan fazladır yönetilen Türkiye Halk bankası A.Ş. Mersin Metropol Şubesindeki 0594-AK010157no.lu kişi hesabındaki tüm paranın Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiştir.

TMK 33/2 ve 33/3 maddelerine göre "Himmet kızı Sultan Mirasçıları" hakkında bilgisi bulunan, şahısların açık kimlik bilgilerini bilen, kişi ve kişilerin mahkememize başvurmaları için mahkememizce yapılacak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmiş olup, ilgilerin mahkememize başvurması hususları ihtar ve ilan olunur.