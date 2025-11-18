T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Kayyım(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdüğü)Akdeniz/Mersin aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında, dava konusu Mersin ili, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mah. (Eski 1506 parsel) 213 ada 2 parsel sayılı taşınmaz makili "Mehmet Niyazi Efendi'nin gaipliğine ve On(10) yıldan fazladır kayyımlıkça idare edilmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası sonucu gaip kişinin hissesine düşen kamulaştırma bedelinin Hazineye ödenmesini talep etmiştir.

TMK 33/2 ve 33/3 maddelerine göre Gaip "Mehmet Niyazi Efendi" hakkında bilgisi bulunan, şahsın açık kimlik bilgilerini bilen, kişi ve kişilerin mahkememize başvurmaları için mahkememizce yapılacak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmiş olup, 6 aylık süre içerisinde ilgilerin mahkememize başvurması hususları ihtar ve ilan olunur.