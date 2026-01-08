T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü 125 ada 27 parsel sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİKLERİN ADI-SOYADI:GÜLTEN SAMANCI,RAZİYE SAMANCI,MEHMETSALİH SAMANCI,MEHMETSIDDIK SAMANCI,FEVZİ SAMANCI,SAVAŞ SAMANCI,SEMİH SAMANCI,FIRAT SAMANCI,FARUK SAMANCI,HATİCE SAMANCI,FUAT SAMANCI,MAKSUT SAMANCI,ŞEHRİBAN SAMANCI,CANAN SAMANCI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davalı malikler adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü 125 ada 27 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 2.959,62 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/141 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur.30.12.2025