T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan 12/05/2023 tarih ve 13-987 nolu kararı ile kamu yararına kamulaştırma kararı verilmiş olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca;

1-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve söz konusu davaların açılması halinde husumetin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

2-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahipleri adına Taşova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

4- Konuya, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, taşınmazların köyü/mahallesi, ada parsel numarasının aşağıda yazılı şekilde olduğu,

Dava konusu edilen;

1-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/309 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 312 parsel

2-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/311 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 314 parsel

3-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya NO: 2026/307 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 282 parsel

4-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/305 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 279 parsel

5-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/303 Esas Taşova Şahinler Köyü 135 ada 2 parsel

6-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/302 Esas Taşova Şahinler Köyü 135 ada 132 parsel

7-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/304 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 261 parsel

8-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/306 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 281 parsel

9-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/308 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 309 parsel

10-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/310 Esas Taşova Şahinler Köyü 140 ada 313 parsel

11-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2026/312 Esas Taşova Sofualan Köyü 190 ada 3 parsel

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/06/2026