Resmi ilanlar
T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
13-04-2026 00.00
T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2025/310
Kamulaştırmayı yapan davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15/12/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER:
|NO
|ESAS NO
|ADA PARSEL
|NİTELİĞİ
|MALİK
|1
|2025/310
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVERENMAH /KÖY 189 ADA 52 PARSEL
|TARLA
|MEHMET SANİ KAYA
MEHMET SELİM KAYA
|2
|2025/311
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN MAH /KÖY 110 ADA 11 VE 13PARSEL
|TARLA
|ARİF KUTAS
|3
|2025/313
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU MAH /KÖY 164 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|HÜSEYİN ASLANHAN
NADİRE ARAS
|4
|2025/314
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ MAH /KÖY 175 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|FİDEN TEKE
|5
|2025/320
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ MAH /KÖY 117 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|OSMAN TÜNKLER
|6
|2025/321
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ MAH /KÖY 193 ADA 113 PARSEL
|TARLA
|İSMAİL AYDEMİR
|7
|2025/322
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU MAH. 111 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|AYHAN BARAN, MEHMET BARAN,NECİP BARAN, ŞEMSETTİN BARAN
|8
|2025/323
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ MAH / KÖY 198 ADA 38 PARSEL
|TARLA
|KEMAL TARLAN
|9
|2025/324
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ MAH. 172 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH GÜL,ADİL COŞKUN,AHMET COŞKUN,AHMET ÖZTEKİN,AHMET YALI, ALAATTİN COŞKUN, AYDIN KADAN, AYFER AYBEK, AYNUR METE, BEHİYE TANRIKULU, CAFER ÖZTEKİN, CAHİDE KURHAN, CUMAN METE, ÇİÇEK ALDANMAZ, EMİNE GÖÇERİ,EMRULLAH COŞKUN, ENVER TAŞ,FADIL COŞKUN,FAHRİYE YEMAN,FAİLE ÖGET,FATİH GÜL, FATMA KAÇAR,FERİDE ERDOĞAN,FEYZİ METE,FEZİLE TAŞKIN, GÜLAY POLAT, GÜLCAN METE, GÜLTEN ÖÇAL, HACER OLCAY, HALİL GÜL, HANİFE METE,HASAN TAŞ,HASAN YALI,HATEM METE,HEDİYE NAS, HİKMET GÜL, HÜSAMETTİN YALI,HÜSEYİN TAŞ, HÜSEYİN YALI, KAMİLE KUMBAY, İBRAHİM GÜL,KEZBAN GÜL,KUDRET KARGIN, LALEĞAN METE,LEMAN ANIK, LİYADİN KADAN,MAHSUM TAŞ,MEHMET GÜL, MEHMET YALI,MEHMET BAKİ ÖZTEKİN,MEHMET ŞİRİN COŞKUN,MERDİYE ALİCAN, MÜJDE ÇİDAÇİ,MÜNEVVER SAĞIR, NACİYE AVCİL,NAHİDE KARDOĞAN,NECİME TAŞKIN,NURCAN ÇAKU,NURCAN YILDIZ,ÖMER TAŞ,REŞİT METE,SABRİ YALI,SAKİNE KESKİN,SANİYE PİRBUDAK,SEBİHE BOZKURT, SELAHATTİN METE,
SEYFETTİN COŞKUN, SEYFETTİN KADAN, SEYİTHAN METE,SURETHAN ALTUN,ŞEFİK GÜRGAR,ŞEMSETTİN COŞKUN,VEYSEL METE,YALÇIN METE, ZAHİDE ERDOĞAN,ZAHİDE POLAT
|10
|2025/330
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN MAH / KÖY 189ADA 42 PARSEL
|TARLA
|FEHİM TURAN
|11
|2025/331
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN MAH. 172 ADA 58 PARSEL
|TARLA
|ÇERKEZ ÇELİK
|12
|2025/332
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN MAH / KÖYÜ189 ADA 44 VE 45 PARSEL,
|TARLA
|MERCAN ÇELİK
|13
|2025/334
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI MAH / KÖY 107 ADA 10 VE 11PARSEL
|TARLA
|SERFİNAZ DAVAZ
|14
|2025/340
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI MAH / KÖYÜ 105 ADA 14,19 VE 20 PARSEL
|TARLA
|YUSUF AYGÜN
|15
|2025/341
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ MAH / KÖYÜ 203 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|BURHAN AYAZ,CEVAHİR AYAZ, HESİBE MARHAN
RİZA AYAZ, SÜLEYMAN AYAZ, ZİYA AYAZ
|16
|2025/342
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ
YEDİVEREN MAH /KÖYÜ 205 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|AHMET ÜSTÜN, AŞIK ÜSTÜN,AYGÜL ÜSTÜN,BEYHAN ÜSTÜNDAĞ,CEVAHİR ÜSTÜN,CUMA ÇOBAN,EMİNE YILDIRIM,FERİHA ÖZGER,GÜLLÜZAR AKAN,HALİL ÇOBAN,HİKMETULLAH ÇOBAN,İSMETULLAH ÇOBAN,KADRİYE KARABOĞA,MEDİHA VARHAN,MELİHA BALAMİR,MUHTULLAH ÇOBAN,NEDİM ÜSTÜN,NURDAGÜL KAMAR, ŞEHNAZ ÇOBAN, TESLİME DOGANTEYMUR, ÜBEYTULLAH ÇOBAN
|17
|2025/343
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU MAH / KÖYÜ 123 ADA 17 PARSEL VE 125 ADA 17 PARSEL
|ADİL HASMİR,CAFER KARABAŞ,CEMİLE YALVAÇ
FEDİLE DURMUŞ, HEMİ HASMİR,KAMİLE KILIÇ
LALİHAN KIZGİN,MEMİHAN KARABAŞ
|18
|2025/344
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ MAH / KÖYÜ 163 ADA 10 PARSEL
|TARLA
|CEMİLE ÖZİBİŞ,FAHRETTİN ÖZİBİŞ,HAYRİYE ÖZİBİŞ,HERDEM BOZKURT,MERYEM ÖZİBİŞ, RIDVAN ÖZİBİŞ,SAYİME YOLDAŞ
|19
|2025/420
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK MAH / KÖYÜ 236 ADA 5 PARSEL
|TARLA
|ABDULMECİT BOZKURT
#İlangovtr Basın no ILN02444997