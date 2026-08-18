T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememize 26/03/2026 tarihinde sunulan bilirkişi raporunda özetle; Denizli ili, Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi, Boyalık mevkii, Değirmenderesi alanında bulunan ve 18 hektarlık özel ağaçlandırma sahasının bitişiğinde yer alan yaklaşık 20.100 m²'lik alanın 27 yıldır aralıksız zilyetliğinde bulunduğunu belirterek kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle müvekkili adına tescilini talep ettiği, mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti tarafından 23.01.2026 tarihinde mahallinde keşif yapıldığı, taşınmazın konumunun kadastro paftaları ile teyit edildiği, yapılan ölçümlerde dava konusu B harfi ile gösterilen 18.220,16 m²'lik alanın 6.634,33 m²'lik kısmının (C harfi) Karakuztepe Serisi Deliktaş Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığının tespit edildiği, geri kalan 11.585,83 m²'lik kısmın (D harfi) ise kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları dışında ve tescil harici alanlarda yer aldığı, bölgedeki orman kadastro çalışmalarının 13.07.1973 tarihinde kesinleştiği, 3402 sayılı Kanun'un 22/a maddesi uyarınca yapılan güncelleme çalışmalarının 19.02.2019 tarihinde tamamlandığı, dava konusu alanın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 3302 sayılı Kanun ile değişik 2/B maddesi uygulamalarına konu edilmediği, taşınmazın keşif tarihi itibarıyla eylemli orman vasfında olduğu, 1971, 1972 ve 1992 yıllarına ait hava fotoğraflarında alanın orman varlığına sahip olduğunun görüldüğü, 2005 yılı uydu görüntülerinde teraslama ve Karaçam fidanı dikimi yapıldığının anlaşıldığı, 2023 yılı görüntülerinde ise bakım kesimleri yapılmış yetişkin Karaçam ağaçlarının bulunduğu, toprak yapısının orman toprağı niteliğinde olduğu, bitki örtüsünün çevredeki orman arazisi ile bütünlük arz ettiği, zirai bilirkişi tarafından yapılan değerlemede 2020 yılı verileri esas alınarak kuru tarım arazisi münavebe planı uygulandığı, taşınmazın değerine etki eden faktörler gözetilerek %50 değer düşüklüğü ile kıymet takdiri yapıldığı, B harfi ile gösterilen alanın değerinin 107.134,54 TL, C harfi ile gösterilen alanın değerinin 39.009,86 TL ve D harfi ile gösterilen alanın değerinin 68.124,68 TL olarak hesaplandığı, sonuç olarak dava konusu alanın fiilen orman vasfında olduğu, evveliyatının orman olduğu ve 6831 sayılı Kanun'un 1. maddesi kapsamında orman tarifine uygun yerlerden olduğu kanaatine varıldığı tespit edilmiş olup ilan ve tebliğ olunur.