T.C. TAVAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞINDAN

Hissedar : Nebahat BACANLI (T.C.N.: 168*****834) İncirli Mah. 77. Sok. No:4/7 Keçiören / ANKARA

Tavas Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05/06/2024 tarih ve 2021/1372 Esas, 2024/567 Karar sayılı ilamı ile mahkeme dosyası memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2026/14 Ort. Gid. Satış esasına kaydı yapıldı.

Satışına karar verilen Denizli İli, Tavas İlçesi, konak (Nikfer ) Mahallesi, 471 ada, 6 parsel (20699 eski parsel) sayılı taşınmazın 17/07/2026 tarihinde yapılan kıymet takdirine ilişkin sunulan raporda parselin muammen bedelinin 3.578.040,00 TL olarak belirlendiği, kıymet takdirine itirazınızın bulunması halinde Tavas Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiniz hususu TK'nın 28 ve devam maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 23/08/2026