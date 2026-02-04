T.C. TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacılar vekili 25/08/2025 tarihli dava dilekçesiyle Zekeriya Genç'in 2002 senesinden bu yana hastalığından dolayı kayıp olduğunu, tüm aramalarına, araştırmalarına rağmen bulamadıklarını, Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kuruçay Mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı, Mustafa ve Zekiye oğlu, Tavşanlı 29/10/1963 doğumlu 33697986876 TC kimlik numaralı, Zekeriya Genç'in yaklaşık 23 yıldan beri kayıp olduğunu ve hiçbir şekilde izine rastlanılmadığını belirtilerek Zekeriya Genç'in gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olmakla, bilgisi bulunan kişilerin TMK 33. madde gereğince ikinci ilandan itibaren en geç altı ay içerisinde Mahkememize bilgi vermeleri aksi takdirde Zekeriya Genç'in gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.