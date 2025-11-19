T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 499 ada 151 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen Hüseyin oğlu Süleyman'nın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 499 ada 151 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen Hüseyin oğlu Süleyman isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.