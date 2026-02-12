T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
10.02.2026
Sayı: 2026/42 Esas
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi 2127 parsel sayılı taşınmazda 1/6 hisse maliki olarak görünen Rıfat oğlu Hasan ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi 2127 parsel sayılı taşınmazda 1/6 hisse maliki olarak görünen Rıfat oğlu Hasan isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.
