T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalı Saffet KUŞ'a mahkememizin 18/06/2025 tarih ve 2023/2185 Esas 2025/703 Karar sayılı dosyası üzerinden verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 18/06/2025 tarih ve 2023/2185 Esas 2025/703 Karar sayılı ilamı ile dava konusu 59 AAJ 057 plakalı Dacia marka Sedan tipi 2018 model beyaz renkli K9KE626D2399787 motor numaralı UU15SDKJM60255389 şase numaralı taksimi mümkün olmayan araç üzerindeki ortaklığın şerhlerle yükümlü olarak genel ihale yoluyla satış suretiyle giderilmesine karar verilmekle, verilen karar tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalı Saffet KUŞ'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.