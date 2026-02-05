T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAHİLİ DAVALI: MEHMET KANBUR

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından dahili davalı Mehmet Kanbur aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve “HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 12/02/2026 günü saat 09:30'daki ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, hususundaki iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/02/2026