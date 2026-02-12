T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından dahili davalı Mustafa Acayip aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususundaki iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/02/2026