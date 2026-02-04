T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEKİRDAĞ ili, SÜLEYMANPAŞA ilçesi, ORTACAMİ mah/köy, 4 Cilt, 123 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve HATİCE kızı, 03/10/1960 Tekirdağ doğumlu, 36433594748 T.C.kimlik numaralı SABİHA ÖREŞELİ hakkında yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamamış olup;

Gaipliği istenilen yukarıda bilgileri verilen SABİHA ÖREŞELİ hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K.33. Maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 28/01/2026