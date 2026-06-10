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T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

11-06-2026 00.00
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T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2023/1408 Esas 03.04.2026

 

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Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında;

 

Davalılar MUSTAFA KATKICI, HALİL KATKICI, İSMAİL MAKARA ve NURTEN ÖZALAN'a duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 15/09/2026 günü saat: 09:40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02484562