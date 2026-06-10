T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında;

Davalılar MUSTAFA KATKICI, HALİL KATKICI, İSMAİL MAKARA ve NURTEN ÖZALAN'a duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 15/09/2026 günü saat: 09:40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.