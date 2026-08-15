T.C. TEKİRDAĞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalılar Önder GÜRCAN ve Mikail Antoine GÜRCAN'a Mahkememizin 2024/516 Esas 2025/1378 Karar sayılı dosyası üzerinden verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 11/11/2024 tarih ve 2024/516 Esas 2025/1378 Karar sayılı ilamı ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 325 ada 372 parsel sayılı taşınmazlar ile Zafer Mahallesi 2410 ada 2 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalılar Önder GÜRCAN ve Mikail Antoine GÜRCAN'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22.05.2026