T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Maliye Hazinesi tarafından 10.09.2009 tarihinde açılan dava ile Erzincan İli, Tercan İlçesi, Yaylım Köyü sınırlarında yer alan; 101 ada 11 parsel, 102 ada 3 ve 16 parseller, 103 ada 10, 11, 13, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların kadastro tespitlerinin usulsüz olduğu, bu yerlerin 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi uyarınca özel mülkiyete konu edilemeyecek "orta malı" (kamu ortak malı) niteliğinde bulunduğu iddia edilmiştir.

Bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazların kadastro paftası ile zeminin uyumlu olduğu, A, B ve C ile gösterilen ihtilaflı alanların bulundukları parsellerden ayrı bir sınır taşımadığı, aynı nitelikte (çoğunlukla çayır) olduğu, bu alanlarda imar-ihya bulunmadığı; yalnızca 101 ada 11 parselin tarla niteliğinde olup geçmişten beri tarımsal faaliyet yapıldığı tespit edilmiştir.”

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Yaylım Köyünde bulunan dava konusu parseller üzerinde yapılan mahalli inceleme, toprak yapısı ve vejetasyon (bitki örtüsü) analizleri sonucunda taşınmazların hukuki ve teknik durumları parsel bazında aşağıda özetlenmiştir:

• 101 Ada 11 Parsel (31.944,20 m²): Zeynep Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. Uzun yıllar tarım yapılmış, son 3-5 yıldır ekilmemiştir. Doğal mera bitkisi barındırmayan, 2. sınıf kuru tarım arazisidir.

• 102 Ada 3 Parsel (3.024,35 m²): Zeynep Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. %10-30 yüksek eğimli ve yüksek erozyon risklidir. Son 30-40 yıldır tarımsal faaliyet yapılmamış olup, ham toprak/mera özelliğindedir.

• 102 Ada 16 Parsel (24.049,40 m²): Ali Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. Bir kısmı konut ve hayvan barınağı (harabe) olarak kullanılmaktadır. Krokide "C" harfiyle gösterilen 13.878,88 m²'lik kısım geçmişte tarla, son yıllarda ise çayır arazisi olarak kullanılmıştır.

• 103 Ada 10 Parsel (168.951,76 m²): Ali Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. Taşınmaz genel hatlarıyla mera vasfındadır. Ancak parsel içerisinde yer alan, krokide "A" (6.017,82 m²) ve "B" (18.999,19 m²) harfleriyle gösterilen alanlar geçmişte tarımsal amaçla kullanılmış olup, tarım arazisi (tarla-çayır) niteliğindedir.

• 103 Ada 11 Parsel (39.423,77 m²): Ali Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. Geçmişten günümüze tarımsal amaçla kullanılmamış, sadece hayvan otlatılmıştır. Mera vasfındadır.

• 103 Ada 13 Parsel (11.694,77 m²): Ali Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. Tarımsal faaliyet izine rastlanmamış, hayvan otlatılmasında kullanılmıştır. Mera vasfındadır.

• 103 Ada 16 Parsel (19.409,93 m²): Zeynep Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. İnsan faaliyeti ve tarımsal kullanım yoktur. Genel olarak mera vasfındadır.

• 103 Ada 17 Parsel (39.557,35 m²): Ali Lök ve müşterekleri adına kayıtlıdır. Tarımsal amaçla kullanılmamış, hayvancılıkta otlatma amaçlı değerlendirilmiştir. Mera vasfındadır.

SONUÇ: Dava konusu taşınmazlardan 101 ada 11 parselin tamamı, 102 ada 16 parselin "C" bölümü ve 103 ada 10 parselin "A ve B" bölümleri tarım/çayır arazisi niteliğindedir. Geriye kalan parseller ve alanlar ise tarımsal faaliyete uygun olmayan, geçmişte kullanılmamış mera/ham toprak özelliğindedir.

İş bu bilirkişi raporları, dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere bilirkişi raporları ile beraber ilanen tebliğ olunur.