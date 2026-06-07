T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememiz dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan Veli İpek Sağnak ve Dahili Davalı Nuriye Nurdan Tok hakkında TK28 Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/09/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine muvfafakat edip etmediğinizin, duruşmaya gelmediğiniz veya beyanda bulunmadığınız takdirde satışı kabul etmiş olacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER:

1-İPEK SAĞNAK - 22834788800

2- NURİYE NURDAN TOK - 11396560900