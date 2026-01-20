T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:

1- ERDAL AKA TC:51340244036

(KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYET)

2- MEHMET ASİL ÖZGÜL TC: 28744981508

( LEVENT 10 SİT NO:3 ÇATALKÖY / GİRNE)

3-İSMAİL AKA 4 Eylül Mah. Yağhane Cd. No 4/1 Tire/ İZMİR



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna karşı iki hafta kesin sürde içerisinde cevap vermeniz ya da itiraz etmeniz, etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, işbu ilan metni bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/12/2025