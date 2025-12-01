T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: EMRE DİNLEMEZ Yeni Mah. Atatürk Cad No:35(Ünlü Kuruyemiş)Tire/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali(Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı iki hafta kesin sürede içerisinde cevap vermeniz, vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olduğu durumlarda iki hafta süre içinde mahkemeye başvurulması halinde iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebileceğinin ihtarı ile işbu ilan metni dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/11/2025